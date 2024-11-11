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حوادث

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص في مدينة نصر

ضبط كيان تعليمى بدون
ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص"  للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر.
 

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

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قسم شرطة مدينة نصر أول للنصب والإحتيال على المواطنين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

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