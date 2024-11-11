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حوادث

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة، ضبط 54 قضية وتنفيذ 297 حكما قضائيا

ضبط 54 قضية متنوعة
ضبط 54 قضية متنوعة وتنفيذ 297 حكما قضائيا

 نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 54 قضية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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 وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب - عن ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و42 قضية فى مجال الأمن العام و7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

 

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 297 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 2885 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

 

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الهجرة غير الشرعي تزوير المستندات هجرة غير الشرعية مخالفة مرورية متنوعة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية

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