مدير رياضة القليوبية يُتابع إجراءات الجمعية العمومية بمركز شباب الكوم الأحمر

تابع الدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الجمعه الموافق ٨ نوفمبر أعمال انعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب الكوم الاحمر إدارة شبين القناطر، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة وعصام عبد المنعم مدير الهيئات الشبابية وشاكر محمد سليمان مدير إدارة شباب شبين القناطر، بإشراف قضائى للمستشار طارق بدران .

انعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب الكوم الأحمر



تجري أعمال انعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب الكوم الاحمر وفقا لقانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنه 2017 والجدير بالذكر بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية ١٥١ عضوا وإجمالى الأعضاء الذين لهم حق الحضور ١٢٨ عضو جمعية عمومية بمركز شباب الكوم الأحمر وهي جمعية عمومية بها بند انتخاب، ويتم من خلالها اعتماد الميزانية السابقة ومناقشة الحساب الختامى، وجدول أعمال مجلس الإدارة



والجدير بالذكر أن فعاليات الانتخابات والجمعيات العمومية يتم تنفيذها تحت إشراف لجنه من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وادارة شباب شبين القناطر وتاتى هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور وليد فرماوى، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية

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