مكتبة الإسكندرية تنظم "هاكاثون التنمية المستدامة"لتنمية الابتكار لدى الشباب

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي فعالية "هاكاثون التنمية المستدامة" وذلك بالتعاون مع مؤسسة ايساليكس خلال الفترة 18-20 نوفمبر بقاعة الاجتماعات C.



يهدف هذا الحدث إلى الاستفادة من الأفكار الجديدة والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، كما يعزز الهاكاثون الابتكار لدى الشباب من خلال ايجاد حلول جديدة للتحديات البيئية والاجتماعية، ويعمل على زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة، كما يشجع على التعاون بين القطاعات المختلفة ويمكّن الشباب من تقديم أفكارهم وإبداعاتهم، مما يسهم في تحقيق حلول مستدامة.

يجمع هاكاثون التنمية المستدامة مجموعة متنوعة من المشاركين من طلاب الجامعات ورواد الأعمال والمبتكرين، لتبادل الأفكار وتطوير مشاريع تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن هذا الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية وورش عمل يقودها الشباب في مجالات مختلفة، مما يتيح للمشاركين اكتساب مهارات جديدة، بناء علاقات وتبادل الأفكار مع قادة الصناعة والمستثمرين الذين يسعون لدعم الأفكار الجديدة والمبتكرة. وتسعى مكتبة الإسكندرية من خلال هذه الفعالية إلى تمكين الشباب من تطوير حلول قابلة للتطبيق، وبالتالي تعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات العالمية.



يأتي هذا الهاكثون إيمانًا من مكتبة الإسكندرية في أن تكون منصة لأفكار الشباب ولتشجيعهم على الابتكار، كما تعمل المكتبة على أن تكون حاضنة لأفكار الشباب المبتكرة من أجل مستقبل أفضل.



