تأجيل إعادة محاكمة متهم في خلية بولاق الدكرور الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة شخص، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لخلية بولاق الدكرور الإرهابية لجلسة 13 يناير المقبل للحكم.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وحازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية.

تحقيقات النيابة العامة



واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.