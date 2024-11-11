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حوادث

إحالة أوراق سائق قتل شخصا أثناء مشاجرة للمفتي بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، إحالة أوراق سائق، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شخص طعنا إثر نشوب مشاجرة بينهما بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليويية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
 

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وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٢٠٨٦٧ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز القناطر الخيريه والمقيدة برقم ٣۹۱۰ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٣/٨/٣ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية.


وأحالت النيابة العامة المتهم "علي.س.م" ٢٢ سنة - سائق - ومقيم شبرا شهاب مركز القناطر الخيرية قتل المجني عليه " عبد العليم عوض عبد العليم" - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني وتوجه إلي المكان الذي أيقن تواجده به سلفًا، وما أن ظفر به حتى سدد له ضربة بالسلاح الأبيض أنف البيان، قاصدًا بذلك قتله فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

واستطرد امر الاحالة ان المتهم حازا وأحرزا بغير ترخيص أدوات (شومه) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، إلى نشوب مشاجرة بين طرفين على اثرها بيت المتهم الأول النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد لذلك الغرض سلاح ابيض محل الاتهام الثاني وتوجه إلى محل مكان تواجده الذي أيمن تواجده به سلفًا وما أن ظفر به حتي سدد له ضربة واحدة استقرت برأسه فأحدث بها إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من ازره، وعزي قصد المتهمين من ذلك الفعل إزهاق روحه.

 

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