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محافظات

عبد الفتاح سراج يشهد مؤتمر عرض الفرص الاستثمارية بمطار سوهاج الدولي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات مؤتمر عرض الفرص الاستثمارية بمطار سوهاج الدولي، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، واللواء طيار أبو بكر سليمان مدير مطار سوهاج الدولي، والدكتور وائل قطر مدير عام الأنشطة العقارية بالشركة المصرية للمطارات، وعدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال بسوهاج.

 

وأعرب المحافظ عن تقديره للإنجازات التي حققها مطار سوهاج الدولي في الفترة الأخيرة، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته المنشآت والبنية التحتية للمطار، مؤكدا أن هذا التطور يمثل خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز قدرة سوهاج على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مؤكدا أن مطار سوهاج الدولي من المشروعات الاستراتيجية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة، خاصة في مجالي السياحة والاستثمار، موجها التهنئة لمدير المطار وجميع العاملين لحصول مطار سوهاج لأول مرة على الرخصة الدولية.

وأضاف أن الجهود المبذولة لتطوير المطار يجب أن تتوازى مع الجهود المبذولة من المحافظة لتعزيز قدرتها التنافسية في مجالات جذب السائحين، ورجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق عائدات للدولة تفي باحتياجاتها.

وشهد المؤتمر عرضًا شاملًا للفرص الاستثمارية المتاحة داخل مطار سوهاج، خصوصًا في المجالات الخدمية والتي توفر فرصًا واعدة للمستثمرين، ومنها إنشاء فندق، ومنطقة ترفيهية، ومحطة وقود، وعدد من الفرص الاستثمارية الأخرى التي تهدف إلى توفير الخدمات للمسافرين ومرافقيهم والعاملين بالمطار  .

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الأنشطة العقارية السكرتير العام للمحافظة الشركة المصرية للمطارات المصرية للمطارات فرص الإستثمارية نائب المحافظ

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