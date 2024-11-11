الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة: تقديم سلع عالية الجودة بأسواق اليوم الواحد

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه د. علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التجهيزات الجارية لإقامة أول أسواق اليوم الواحد أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

محافظ القاهرة: النقل العام بديل للمترو في حالة توقفه بسبب الأمطار

محافظ القاهرة يستعرض تقريرًا بشأن تنظيم وفعاليات المنتدى الحضري العالمي

وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، لافتا إلى أنه تماشيًا مع هذا التوجه ستقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق تجربة مبادرة أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر يوم الجمعة القادم على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء القاهرة تباعًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد ستقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 20% مقارنة بأسعار السوق. 

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المناطق. 

وأشار الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن هناك تكليفات واضحة لكافة الجهات المعنية بوزارة التموين وجهاتها التابعة، بالعمل على المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر والدائم مع كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح وانتظام عمل السوق، والعمل على تذليل أى عقبات، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار السوق.

 وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن سوق اليوم الواحد الذى سيتم افتتاحه يوم الجمعة القادم أمام مسجد آل رشدان سيتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيها للطبق.

ورافق المحافظ فى جولته منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إبراهيم صابر محافظ القاهرة أسواق اليوم الواحد الشركة القابضة للصناعات الغذائية تخفيف العبء عن المواطنين رئيس الشركة القابضة للصناعات

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: الدولة حريصة على تحسين مستوى جودة الحياة

الأكثر قراءة

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

وزير التعليم: سنقضي على الغش في الثانوية العامة بهذه الطريقة

تشميع مصنع بالجيزة يستخدم مخلفات الدواجن في صناعة اللانشون والسجق والبرجر (صور)

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

زلزال الفالق الإفريقي يهدد إثيوبيا، وخبراء يكشفون خطورته على سد النهضة

أبو الغيط: تغييب القانون الدولي شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 26 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

المزيد

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. من هو محمد أبو سخيل قائد العمليات في حركة الجهاد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الدخان وسبب التسمية والأحاديث الواردة في فضائلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads