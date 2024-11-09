السبت 09 نوفمبر 2024
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محافظ القاهرة يستعرض تقريرًا بشأن تنظيم وفعاليات المنتدى الحضري العالمي

ابراهيم صابر محافظ
ابراهيم صابر محافظ القاهرة
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في إطار اجتماع مجلس المحافظين، عرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تقريرًا عن تنظيم فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

واستعرض المحافظ الاستعدادات التي تم اتخاذها قبل انعقاد المنتدى، بما في ذلك تحسين الطرق المؤدية للمكان وتوفير وسائل الانتقال الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تجهيز غرف عمليات لمتابعة المنتدى بشكل مستمر.

كما تحدث عن فعاليات أسبوع القاهرة الحضري، الذي تضمن ماراثون دراجات وحفل افتتاح "فراغ السوق الحضاري بمنطقة الأسمرات"، وهو مشروع يهدف لتحسين جودة الحياة لقاطني المنطقة.

 

وأشار إلى أن أسبوع القاهرة الحضري شهد أيضًا فعاليات مثل مؤتمر "جودة الحياة في المناطق العمرانية" وزيارة للعديد من المعالم الثقافية والسياحية مثل حديقة الأندلس وحديقة الأزهر وقرية الفواخير.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الفعاليات في إظهار تجربة مصر في تحسين البيئة العمرانية والحضرية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مثل إدارة العاصمة وتطوير البنية التحتية.

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