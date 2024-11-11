مطالبات بالشيوخ للاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني في حل مشكلات التعليم

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، مطالبات من النواب بتسهيل إجراءات مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى فى العملية التعليمة، وكذلك إعلان خطة الوزارة بشأن مكافحة تسريب الامتحانات

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التعليم المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ اليوم، مشيرًا أهمية بحث الملف من كافة الجوانب.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة بشأن ملف التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وقال الجبلي: إن العملية التعليمية تتضمن جوانب فنية تتكفل الوزارة بها وجوانب مالية، يمكن للمجتمع المدنى أن يكون له دور قوي فيه، لاسيما وأن هناك رغبة لدى تلك المؤسسات فى المساعدة وتقديم الدعم اللازم فى العملية التعليمية.

وأضاف، يمكن للمجتمع المدنى أن يخفف العبء عن كاهل الدولة فى ذلك الملف الهام، فى إنشاء وتجهيز المدارس لاستيعاب الكثافات، ولكن ذلك يتطلب ذلك تسهيل بعض الاجراءات، لمواجهة المعوقات التى تواجه تلك المؤسسات فى إنشاء وتجهيز المدارس، مستشهدًا بمشكلة تخصيص الأراضي.

مؤسسات اجتماعية عندها رغبة أكيدة فى المشاركة فى العملية التعليمية

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بالفعل هناك مؤسسات اجتماعية عندها رغبة أكيدة فى المشاركة فى العملية التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية، لمساعدة الدولة فى ذلك الملف، ولكن هناك معوقات على أرض الواقع، تتطلب البحث والتدخل لحلها، داعيًا الحكومة لبحث ذلك الأمر للاستفادة من تلك المؤسسات فى حل مشكلات التعليم.

معالجة تسريب الامتحانات

ومن جانبه، طرح النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، تساؤلًا علي وزير التربية والتعليم، عن خطة الوزارة في معالجة تسريب الامتحانات ؟ وهو ما يسيء للمنظومة التعليمية في مصر مشيرًا إلى أن مصر كانت لفترات طويلة منارة للتعليم والتعلم في المنطقة العربية وأفريقيا.



وقال " سليم" أتمنى أن يفاد المجلس بما تضمنته خطة الوزارة للقضاء علي تسريب الإمتحانات حتي يكون هناك مساواة والطالب المجتهد ياخد حقه تمامًا.



كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التحديات في مواجهة العملية التعليمية، موضحا أنه بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية، والذي يضم أكثر من (۱۲۰) أستاذًا تربويًّا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من (١٦٠) مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ (۲۰) محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي، ومديري المدارس، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والتوجيه وقياداته".

وزير التعليم أمام الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات المناقشة خلال الجلسة.

استراتيجية تطوير التعليم

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية.

تحديات تواجه العملية التعليمية

واستعرض الوزير التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.

القضاء على كثافات الفصول

وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصلا، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.

نظام أعمال السنة ودوره في تطوير مستوى الطالب

وأكد أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.

وتابع الوزير متطرقًا لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.

وأكد الوزير أنه تم أيضًا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليًّا على مستوى مدارس الجمهورية ٨٥٪؜.

كما أكد أن التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.