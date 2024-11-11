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سياسة

مطالب بالشيوخ لتوفير ضمانات تحقيق جودة التعليم

وزير التعليم في جلسة
وزير التعليم في جلسة الشيوخ

 أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن جوهر الاستراتيجية الوطنية للتعليم في مصر، تحسين الجودة من خلال أنشطة تربوية رياضية وغير رياضية.

 

جلسة الشيوخ بحضور وزير التربية والتعليم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف.


توفير مقومات نجاح العملية التعليمية 

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك معلم فعال لكل فصل، وقيادة فعالة لكل مدرسة، مشيرا إلى أهمية توفير فرص التربية المهنية للمعلم والمدرس.

 

غرس قيم الولاء في التعليم

وتسائل عضو مجلس الشيوخ: كيف تحقق وزارة التربية والتعليم في غرس القيم والانتماء الوطني ليكون أسلوب حياة في العملية التعليمية قبل الجامعة؟.

 

وطالب بكشف جهود وزارة التربية والتعليم في التركيز على أن تكون الأسرة وتماسكها ودورها في تعزيز ثقة الطالب في نفسه واحترامه للآخرين وآداب الاستماع والحوار.

 

ودعا رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بضرورة ضمان توفير الأعداد الكافية والمناسبة في المنظومة التعليمية للاحتفاظ بالخبرات وتوظيفها.

 

تطوير جودة التعليم

وشدد اللواء أيمن عبد المحسن، على ضرورة العمل على تطوير معايير الجودة في العملية التعليمية لتحقيق احتياجات المجتمع المحلي.

فيما أكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن التعليم يعاني العديد من المشكلات منذ سنوات، مشيرا إلى أن الوزير ورث تركة ثقيلة، ويسعى لوضع حلول خارج الصندوق.

 

عودة الطلاب للمدارس

ولفت إلى أهمية قرار الوزير بشأن عودة الطلبة إلى المدارس، قائلا: والسؤال ليه الناس بتحب تروح السناتر أكثر من المدارس؟.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدروس الخصوصية هي ثاني المسئوليات لدى كل أسرة مصرية من حيث المصروفات، مؤكدا أن الإشكالية في العملية التعليمية تتمثل في كفاءة المدرس.

 

تغيير سياسات التعليم

وتساءل: لماذا يأتي كل وزير ويغير سياسات من سبقه؟، قائلا: لماذا لا ندرس نظام دولة تعليمي جيد ونأخذ به بدون تجويد؟.

 

وطالب بإجراء حوار وطني يضم أولياء الأمور قبل اتخاذ أي إجراءات تؤثر على العملية التعليمية.

 

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