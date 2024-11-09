"ظواهر" تدشن ندوة توعوية لشباب 5 محافظات حدودية بالأقصر (صور)

دشن فريق مبادرة ظواهر الشبابية بمحافظة الأقصر ندوة توعوية مع شباب المحافظات الحدودية بمشروع أهل مصر «جنوب وشمال سيناء - حلايب وشلاتين - اسوان - الوادي الجديد».

المحافظات الحدودية



وأكد مصطفى الناظر أحد فريق مبادرة ظواهر، أنه جرى حث الشباب على الولاء وتعزيز الانتماء للوطن ومكتساباته واخلاقياته التي تربينا عليها وخطورة قيادة الدراجات النارية «الموتوسيكلات» بسرعة جنونية ما يتسبب في كوارث بشرية واجتماعية خطيرة وكذلك نقل الإرشادات والنصائح التي قدمتها المبادرة لذويهم وأسرهم.



وقدم شباب ظواهر الشكر لمشروع أهل مصر الذي يهتم بشباب مصر، ويشار إلى أن مشروع "أهل مصر" هو أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.



يذكر أن مبادرة ظواهر لها محوران وهما الوعى والمسئولية المجتمعية، وتهدف المبادرة إلي الحد من الظواهر السلبية فى المجتمع المصرى كما تهدف للارتقاء بالفكر الشبابى ورفع الوعى المجتمعى وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره.



ويضم فريق عمل مبادرة ظواهر بالأقصر، مجموعة من الشباب، مؤكدين أن المبادرة تهدف إلى دراسة الظواهر السلبية في المجتمع وتحليلها، وطرح حلول قابلة للتنفيذ وتعزيز السلوكيات الإيجابية من خلال حملات توعية وبرامج تعليمية، ودعم متكامل يضمن التحسين المستدام للسلوكيات الاجتماعية، ويتولى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر الرئيس التنفيذي لمبادرة ظواهر.

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