جامعة سوهاج تستضيف أعضاء مجلس النواب في حوار مفتوح مع الطلاب

استضافت جامعة سوهاج عددا من أعضاء مجلس النواب، في اللقاء الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، والذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر تحت عنوان " حوار بين الطلاب والنواب"، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل الفعال بين الطلاب ونواب المجلس الذين يعبرون عن صوت الشعب السوهاجي من أبناء دوائرهم بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد

النعمانى يشيد بدور أعضاء مجلس النواب فى عدد من القضايا

وخلال اللقاء أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة عن سعادته باستضافة الجامعة لأعضاء مجلس النواب، مشيدًا بدورهم الهام فى عدد من القضايا التى تمس حياة المواطنين السوهاجي، ودعم خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة فى حل مشاكل المواطنين، مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع الطلاب لتوعيتهم بالعديد من القضايا والموضوعات في العديد منّ المجالات، إلى جانب تعزيز التواصل بين السلطة التشريعية وطلاب الجامعة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة.

النعمانى اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية الوطنية

وأشار النعماني إلى أن اللقاء تطرق لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تُعد أولوية وطنية، ومنها تعريف الطلاب بآليات ممارسة العمل البرلماني، بما يصقل مهاراتهم المهنية، ويُسهم في رفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر، وآلية العمل داخل المجلس ولجانه الفرعية، ولجنة الإسكان والمرافق والتعمير، مع وضع الحلول النموذجية لها مع إيضاح سبل تطويرها.



وأكد الدكتور علاء غالب، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن اللقاء كان بمثابة منصة لتبادل الآراء والأفكار بين الطلاب والنواب للوصول إلى حلول فعّالة للتحديات التي تواجه المجتمع، مضيفًا أن النواب قاموا بالإجابة على كافة استفسارات الطلاب فيما يتعلق بكافة المجالات ومنها الصحة، التعليم، الصرف الصحي، والتعرف على الأسئلة التى تدور في اذهان الطلاب حول التعديلات الدستورية ورؤيتهم للوضع الراهن وأسباب التعديلات وأهميتها للمجتمع المصرى لإكمال مسيرة التنمية.

جدير بالذكر أنه حضر اللقاء كلا من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري والطلاب من مختلف الكليات، ومن أعضاء المجلس كلا من النائب محمد محمود لبيب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اخميم -ساقلته ـ الكوثر بحزب مستقبل وطن، والنائب الدكتور محمود أبو الخير عضو لجنة الشئون الصحية مركز البلينا حزب مستقبل وطن، والنائب زكريا حسان عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مركز اخميم ساقلته الكوثر حزب مستقبل وطن، النائب ياسر نصر عضو لجنة الادارة المحلية مركز جرجا العصيرات حزب الشعب الجمهوري، والنائب رفعت شكيب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمركز المراغة قروي مستقل، النائبة غادة الضبع عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغرى قطاع شمال ووسط جنوب الصعيد حزب مستقبل وطن، النائب المهندس أحمد عواجه عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مركز سوهاج جزيرة شندويل -فردي مستقل، النائب الهامي البارودي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد حزب مستقبل وطن، النائبة المهندسة رقية الهلالي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير دائرة قطاع شمال ووسط جنوب الصعيد الوطن حزب حماه الوطن، النائبة مي مازن عضو لجنة النقل والمواصلات قطاع شمال ووسط جنوب الصعيد حزب الوفد.