إعدام 14 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الاثنين عن إعدام 14 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 2745 محضر مخالفة.

إعدام 14طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 2745 محضرًا

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة والذي أشار إلى صدور قرار النيابة العامة في محضر الضبط المحرر بواسطة مراقبة الأغذية.

المرور على أكثر من 3400 منشأة

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم المرور على أكثر من 3400 منشأة وأن إدارة مراقبة الأغذية قامت بضبط 13 طن أغذية متنوعة وما يزيد عن 4 آلاف لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستخدام.

وفي هذا السياق كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بحملات تفتيشية خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي أسفرت عن تلك القرارات.

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