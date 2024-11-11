مدير التعليم بدمياط يتابع سير العملية التعليمية داخل عدد من مدارس فارسكور (صور)

قام اليوم "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية لعدة مدارس بإدارة فارسكور التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، بحضور مسعد ابو الرجال مدير الإدارة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير العملية والعمل على تحسين كفاءتها.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية

وشملت الزيارة مدرستي الشهيد طارق ابو الفرح الإبتدائية ومدرسة الشهيد المقدم محمد احمد المنير الإعدادية بنات.

وكيل الوزارة يتابع انتظام الطلاب داخل الفصول ومطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية

وتابع "وكيل الوزارة" انتظام الطلاب داخل الفصول ومطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة وجاهزية المدارس وتوافر كافة الخدمات والادوات المساعدة حيث تم متابعة الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، واطمأن على حسن سير وانتظام العملية التعليمية وانضباط اليوم الدراسى وارتفاع نسبة حضور الطلاب واقبالهم المتزايد للاستفادة من دور المدرسة التربوى، مشددا بضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى والعمل على عودة المدرسة الى سابق عهدها جاذبة للطلاب.

كما تابع "وكيل الوزارة" الأغذية المدرسية وتاريخ صلاحيتها وتوزيعها علي الطلاب بالإضافة إلى متابعة معامل العلوم والمواد المستخدمة.

" عمارة "يختبر الطلاب في القراءة والكتابة وناقشهم حول العملية التعليمية

وحرص "وكيل الوزارة" أثناء جولته علي اختبار الطلاب في القراءة والكتابة وناقشهم حول العملية التعليمية والاطمئنان بعدم وجود حصص بدون معلم كما قام بتشجيع المعلمين بنظام الحصة علي العمل بجد منذ بداية عملهم، بالإضافة إلي ممارسة الأنشطة بالمدارس وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية باكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المجالات والعمل على صقل مهارتهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية.

واشاد "وكيل الوزارة" بتميز المعلمين في الشرح داخل الفصول، وتفانيهم في العمل، وتفاعل الطلاب معهم أثناء الحصص، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد.

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