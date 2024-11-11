ترقية 22 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الثانية للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من هناء عبد العزيز محمد حشيش، شيماء محمد ابراهيم سعيد، رشا على السيد عبد النور، سمير ماهر حسن السيد شعبان.

كنا تم منح استاذ مساعد لكلا من: دعاء وسيم بدير عبد الرحمن بكلية الطب، ياسر السيد السيد كساب بكلية التجارة، سالمة محمد عبد الوهاب فريد بكلية التربية الرياضية، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من مروة فتحي فتوح حفور بكلية التربية، مروة ابو اليزيد الغباشى سيد بكلية العلوم، شيماء محمد ذكى عشماوى بكلية الصيدلة، باسم نبيل محمد الفحل، رحاب فؤاد الحاج أحمد بكلية طب الأسنان، زينب السيد حافظ السيد، نهلة عبد النبي السيد بكلية التمريض، عايدة ابو السعود عبد الله بكلية الحاسبات والمعلومات، شيرين عبد السلام محمد علوان، محمد مصطفى فوزى عبد الوهاب، فاطمة احمد السباعي الديب بكلية الطب، خالد فرج امام بدير بكلية التجارة، بسنت سيد محمد مصطفى بكلية الآداب، نهى فتحي احمد صالح، إسلام رأفت عبد الفتاح بكلية التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من وفاء سليمان محمد الجوهري بكلية التربية، محمد احمد مأمون عبد الرحمن بكلية العلوم، آية عبد الغنى يوسف الحمزاوي بكلية طب الأسنان، أمير اسماعيل إبراهيم أبو مصطفى، سمير ميمي ابو السعود حسن، فؤاد طلبة فؤاد عطية، أمينة عبد القادر محمد بكلية الطب، مي وجيه على محمد أبو حمزة بكلية الآداب، منه الله محمد محمود الشيشينى بكلية التربية النوعية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح ٣٤ درجة دكتوراه و٤٩ درجة ماجستير، و٩٠دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.