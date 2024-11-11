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ثقافة وفنون

الليلة، العرض الأول لـ "الموسيقى في كابول" على شاشة الوثائقية

فيلم الموسيقى في
فيلم الموسيقى في كابول، فيتو

كشف قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن موعد العرض الأول للفيلم الوثائقي "الموسيقي في كابول" ليكون اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ 11 قبل منتصف الليل، من خلال شاشة الوثائقية.

فيلم الموسيقى في كابول

يوثق الفيلم الصراع بين الفن والإرهاب في أفغانستان، من خلال تناول قصة إنقاذ معهد الموسيقى بالعاصمة الأفغانية "كابول" من الوقوع تحت سيطرة عناصر جماعة طالبان.

ويرصد الفيلم الرحلة المحفوفة بالأخطار التي قطعها أفراد الفرقة الموسيقية بالمعهد للهرب من "كابول"، ثم الانتقال إلى مدينة ملبورن في أستراليا، ومنها إلى مدينة لشبونة في البرتغال؛ هربًا من تطرف حركة طالبان، ورفضًا للخضوع لتلك الحركة، وإيمانًا بفنهم.

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