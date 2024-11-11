وكيل تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة برطس الإعدادية لهذا السبب

استبعد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مدير مدرسة برطس الاعدادية ياسر سيد للتقصير في العمل ولعدم انضباط المدرسة.

وكلف عطية مدير المرحلة الإعدادية بالإدارة بالتواجد بمدرسة برطس الاعدادية وعمل تقرير يومي للعرض على مدير المديرية وأمر بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري والمتابعة لعمل تقرير بذلك.

كما أمر مدير تعليم الجيزة بتشكيل لجنه من التعليم الفنى بالديوان العام للمدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين للتأسيس العسكري بإدارة أوسيم التعليمية ونزول لجنة لإعادة انضباط المدرسة.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بإدارات منشأة القناطر وأوسيم والشيخ زايد التعليمية.

وقام مدير تعليم الجيزة بزيارة مدارس إدارة منشأة القناطر التعليمية: مدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين، والمروة للتعليم الأساسي، والمناشي الجديدة للتعليم الأساسي

كما تفقد مدارس إدارة أوسيم التعليمية: مدرسة برطس الاعدادية بنين، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا، والقيراطيين للتأسيس العسكري



وتفقد عطية أيضا مدارس إدارة الشيخ زايد التعليمية، حيث اختتم زياراته بمدرسة الشهيد الرائد كريم فرحات للتعليم الأساسي والتابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية.

و حضر وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين وتابع سيادته الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

كما تابع الكثافات الطلابية داخل الفصول وحصة التربية الرياضية، وأكد على الاهتمام بالنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء.

و أكد مدير تعليم الجيزة على ضرورة تقليل الكثافات عن ٤٩ طالب وطالبة، والتنبيه على استمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومى حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما شدد على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين ونزول لجان متابعات يوميا، كذلك التنبيه على تفعيل الإشراف اليومي وخاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم، والتنبيه مشددًا على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، والتنبيه على السادة المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميا بدرجة وليس بنظر .

وكلف بعمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم، وإرسال إنذارات لإبلاغ السادة أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق اللائحه.