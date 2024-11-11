إحالة طاقم النوباتجي  بمركز طب الأسرة بسندبيس قليوب للتحقيق 

قرر الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بجولة مرورية مفاجئة لمستشفى القناطر الخيرية تأكد خلالها من الانضباط الإداري بالمستشفى، بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

واستهل جولته المرورية بتفقد قسم الاستقبال، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وأكد علي معاون المستشفى بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للمكان، والاستغلال الأمثل لأفراد الأمن بالمستشفى، كما أكد وكيل الوزارة علي جميع العاملين بالمستشفى بضرورة تذليل كافة الصعوبات امام المرضي المترددين علي المستشفى وذويهم.

ثم تفقد وكيل الوزارة العنايات المركزة، واطمأن علي أحوال المرضى واستمع إلى بعض مطالب المرافقين للحالات، كما راجع بعض سجلات المرضى بالعنايات المركزة للتأكد من الدقة في تنفيذ الوصفات العلاجية وقد وجه وكيل الوزارة بضرورة تفعيل دور المدير المسائي بالمستشفى وقد رافق وكيل الوزارة أثناء المرور حسنين لطفي مدير إدارة المستشفيات محمد شاكر عضو فريق الحكومه والمراجعة الداخلية.

ثم استكمل وكيل الوزارة جولته المرورية بتفقد مركز طب الأسرة بسندبيس والمدرج بمبادرة تطوير منشآت الرعاية الأولية، وتلاحظ حالة من عدم الانضباط الإداري، الأمر الذي علي إثره تم إحالة الفريق الطبي النوباتجي للتحقيق، وتكليف مدير الادارة الصحية بالقناطر بالمتابعة اللصيقة للانضباط الإداري بالمكان على مدار اليوم.

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