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مدير تعليم الجيزة: إرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم وتطبيق اللائحة

سعيد عطية وكيل وزارة
سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
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تفقد صباح اليوم سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام سير العملية التعليمية بإدارات منشأة القناطر وأوسيم والشيخ زايد التعليمية.

جولات مفاجئة لمدير تعليم الجيزة لإدارات منشأة القناطر وأوسيم والشيخ زايد التعليمية 

واختتم مدير تعليم الجيزة زياراته بمدرسة الشهيد الرائد كريم فرحات للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية، وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة منشاة القناطر الابتدائية بنين وتابع الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

 كما تابع الكثافات الطلابية داخل الفصول وحصة التربية الرياضية، وأكد على الاهتمام بالنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء.

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وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين (صور)

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وكيل تعليم الجيزة توجه رسالة هامة للطلاب والمعلمين

وأكد ضرورة تقليل الكثافات عن ٤٩ طالب وطالبة، والتنبيه على استمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومى حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

- كما شدد على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين ونزول لجان متابعات يوميا، وكذلك التنبيه على تفعيل الإشراف اليومي وخاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم، والتنبيه، مشددًا على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، والتنبيه على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميا بدرجة وليس بنظر، وعمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم وإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق اللائحة.

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