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وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين (صور)

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

تفقدت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عددا من المدارس التابعة لإدارات الحوامدية، أبو النمرس، والبدرشين.

ورافقت وكيل المديرية في هذه الجولة نيللي نبيل ومنى فايق من مكتب متابعة وزير التربية والتعليم، حيث زارت عددًا من المدارس، من بينها:

إدارة أبو النمرس: مدرسة نزلة الأشطر الثانوية بنات.
 

إدارة الحوامدية: مدرسة الحوامدية الثانوية بنين، مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، مدرسة الحوامدية الإعدادية بنين.
 

إدارة البدرشين: مدرسة المرازيق الإعدادية المشتركة، مدرسة الشهيد إبراهيم السعد الثانوية، مدرسة الإمام علي الرسمية للغات.
التأكيد على جودة التعليم والانضباط.

وخلال الزيارة، تفقدت وكيل المديرية الفصول الدراسية وفصول رياض الأطفال، وشددت على أهمية الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب. 

كما أكدت على ضرورة الالتزام بتوزيع الإشراف بالأدوار وفقًا للتعليمات الوزارية، وتقليل كثافة الطلاب في الفصول.

جاءت هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وأثنت وكيل المديرية على الجهود المبذولة من قبل إدارات المدارس والمعلمين، وأشادت بالانضباط والالتزام بالتعليمات.

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