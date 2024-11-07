الخميس 07 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

وكيل تعليم الجيزة توجه رسالة هامة للطلاب والمعلمين

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

أكدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضرورة تفعيل الإشراف اليومي من خلال مراجعة سجلات التكليفات وشئون الطلاب، والتزام المعلمين باللوائح والقوانين، وتقليل الكثافة الطلابية في الفصول وفقًا للتعليمات الوزارية. 

وكيل تعليم الجيزة توجه رسالة واضحة للمعلمين والطلاب

ووجّهت وكيل مديرية تعليم الجيزة رسالة واضحة للمعلمين والطلاب، أكدت فيها على أهمية الالتزام بالعمل والإخلاص فيه، والاهتمام بجودة التعليم ونظافة المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

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