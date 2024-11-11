حيثيات إعدام المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت وقتلها.. الجاني توقف تفكيره وتحكمت فيه غريزته.. وخطف المجني عليها من شقيقتها

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها بإعدام المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت، وإنهاء حياتها والتخلص من جثمانها بإلقائها في الحدائق بمدينة نصر.

وجاء في الحيثيات أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها حسبما استخلصتها من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة في أن المتهم محمد سيد أمين عبد السلام وهو شاب في بداية العقد الثالث من العمر عامل بإحدى محلات بيع الأغذية بمنطقة التبة دائرة قسم ثالث مدينة نصر وينتمى لعائلة فقيرة الحال تقيم بمحافظة بنى سويف بصعيد مصر، وقد استبدت به الحاجة فهجر موطنه وانتقل للعمل بمدينة القاهرة واستقر به الحال للإقامة وشقيقه الأصغر بمسكن مؤجر بالطابق الثالث عشر بالعقار رقم 236 بشارع الأسواني دائرة قسم ثالث مدينة نصر.

المتهم تحكمت فيه غريزته

وأضافت الحيثيات أن المتهم بسبب حداثة سنه كان يحمل داخله نفسا خبيثة فتعطلت حواسه وتوقف عقله عن التفكير السليم وفقد القدرة على الإحساس وتحكمت فيه غريزته فسعى لإشباعها دون رادع أو وازع من ضميره ووجد ضالته في طفلة وليدة لم يتجاوز عمرها الأشهر العشرة هي المجنى عليها جانيت جمعة بطرس نزحت عائلتها السودانية واستقر بها المقام بمسكن مؤجر بالطابق الخامس عشر بالعقار ذاته الذى يقيم فيه المتهم.

المتهم خطط لخطف المجني عليها.

وأكدت الحيثيات أنه فى يوم 19 أبريل 2024 وحال وجود المجني عليها بصحبة شقيقتها أميرة التى لم تتجاوز العام السادس من عمرها بالطابق الرابع عشر تلهو مع اصدقائها تناهى لسمع المتهم صوت لهوهن فتحركت داخله دوافع الشر ودعته رغبته الشطيانية فصعد الدرج وقام بخطف المجنى عليها في غفلة من شقيقتها إلا أن الأخيرة شاهدته وهو يهبط الدرج حاملا المجنى عليها بين ذراعيه، وبعد أن وصل المتهم الطابق الأرضى انتحى بالمجنى عليها في حديقة مجاورة للعقار ولم يعبأ لصراخها فقام بكم فاها بقسوة وهتك عرضها.

إصابات المجني عليها

وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت بتقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي أن إصابات الطفلة المجنى عليها عبارة عن كدمة بالجفن السفلي للعين اليسرى وكدمة بمقدم الجبهة وأخرى بالحاجب الأيمن وكدمات تعلو قنطرة الأنف وجانبي الأنف يمين ويسار وكدمة بالوجنة اليسرى وكدمات متداخلة بالخد الأيمن مصحوبة بتورم ويتخللها سحجات وكدمات غير منتظمة الشكل بلون محمر شاملا الشفة السفلى وسحج بلون محمر يقع بأعلى يسار العنق وسحج متكدم بمنتصف الخاصرة اليسرى وكدمات بيضاوية الشكل بلون داكن تقع أسفل مقدم البطن اليمنى والفخذين وأعلى خلفية الساق اليمني والساق اليسرى.

وأضاف التقرير أن الإصابات الموصوفة بجثة المجنى عليها بالوجه والفم هي إصابات رضية واحتكاكية حيوية حديثة حدثت من الضغط على تلك المناطق بغرض سد المسالك الهوائية العليا وهي جائزة الحدوث من التصوير الثابت بمذكرة النيابة العامة

وأوضحت الحيثيات أنه قد رسخت الاتهام في حق المتهم واستقام الدليل على صحته وثبوته بما قاله الشهود.

والدة المجني عليها: وجدناها ميتة

الشاهدة الأولى: م. ع سودانية الجنسية وشهدت أنها نزحت وعائلتها ولجأت للإقامة بمصر عام 2023 ولديها ثلاث بنات أصغرهن المجنى عليها، وتعمل خادمة بالمنازل لمساعدة زوجها في إعالتهم، وبتاريخ الواقعة اصطحبت ابنتها الصغري أميرة شقيقتها المجنى عليها للهو مع اصدقائها بالطابق الرابع عشر بالعقار وبعدها أخبرتها صغيرتها أنها فقدت أثر المجنى عليها فطلبت منها البحث عنها ثم عادت إليها وأخبرتها أنها شاهدت احد الرجال يحمل المجنى عليها ويهبط سلم العقار مسرعا، فأخذت وزوجها في البحث عنها إلى أن عثرت عليها ملقاه بحديقة بجوار العقار وجسدها عارى من الأسفل وبها بعض الإصابات وقد فارقت الحياة وقدمت الشاهدة شهادة قيد ميلاد نجلتها المجنى عليها والمولودة في يوم 2 يونيو 2023

وشهد والد المجني عليها بمضمون ما شهدت به الشاهدة سالفة البيان.