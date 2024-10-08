الجنايات تقضي بإعدام المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت وإنهاء حياتها.. النيابة: الجاني أكد نيته قتل المجني عليها.. والطب النفسي يؤكد سلامته عقليا

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الستار على محاكمة المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت، وإنهاء حياتها والتخلص من جثمانها بإلقائها في الحدائق بمدينة نصر وقضت بإعدامه.

وقالت النيابة فى مرافعتها: إن المتهم اعترف بالتعدي على الطفلة السودانية وقتلها بعد خطفها وهتك عرضها وقتلها، مستطردة: "المتهم تفوق على الشيطان فى أفعاله وجريمته".



المتهم أكد نيته قتل الطفلة



وأضافت النيابة العامة أن المتهم أكد نيته على قتل الطفلة بعد أن كتم أنفاسها، ثم تخلص من جثمانها داخل حديقة قريبة، مؤكدة أن نيران شهوة المتهم التهمت الطفلة الصغيرة وحرقت قلوب أسرتها.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام، بعد ثبوت صحة قواه العقلية، مما يجعله مسؤولا عن الاتهام المنسوب إليه أمام المحكمة



وكشف تقرير الطب النفسي للمتهم عن سلامة القوى العقلية



وتبين من التحريات أن عمر الطفلة أقل من سنة، ذات بشرة سوداء ترتدي من أعلى تيشيرت أبيض اللون في بني وعارية من الأسفل، وتبين وجود نزيف بالفم.

وباستكمال الإجراءات تم التوصل لأهل المتوفاة، وتم التقابل مع والدتها والتي ذكرت أن ابنتها تدعى جانيت، تبلغ من العمر 10 شهور، وأنها تركت الطفلة بصحبة شقيقتها أميرة أمام باب الشقة محل سكنها وخلدت للنوم، وبعد استيقاظها فوجئت باختفاء الطفلة.



شقيقة الطفلة.. خطف أختي وكتم أنفاسها

وبسؤال شقيقة جانيت السودانية، كشفت عن قيام شاب بحمل الطفلة والنزول بها، وخطفها وكتم أنفاسها، وأكدت والدتها أنها قامت بالبحث عن الطفلة لمدة 3 ساعات إلى أن عثرت عليها جثة بالحديقة الخلفية للعقار، وبسؤال والدها أيد ما جاء بأقوال زوجته.

وبسؤال الطفلة أميرة شقيقة جانيت السودانية كررت ما جاء بأقوال والدتها.



وتابعت التحريات: بسؤال حارس العقار ومقيم بذات العقار أكد تعطل مصعد العقار في توقيت اختفاء الطفلة، وأن أحد الشباب من العاملين المقيمين بنفس العقار (المتهم) كان بداخله، فقام بسحبه للأسفل وأكمل الشاب الصعود على السلم، وأشار إلى أنه لا يعلم أي بيانات عنه لكونه من المقيمين حديثا بالعقار.



والدة الطفلة تروي ما حدث



قالت والدة الطفلة: إن ابنتها الكبرى اعتادت اللعب أمام العمارة السكنية التي يقطنون بها فاصطحبت يوم الواقعة الطفلة جانيت شقيقتها الصغرى، وتركتها بالشارع، وصعدت للشقة وعندما طلبت والدتها إحضار شقيقتها الصغرى، بحثت عنها فلم تجدها.



وأضافت والدة الطفلة أنها لم تتوقع اختطاف المتهم لابنتها واغتصابها وقتلها، إنما توقعت طلب فدية مقابل إرجاعها.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثة المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وأبانت التحقيقات وبسؤال والدي الطفلة، قالا إن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث اعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.