مناظرة النيابة تكشف سبب مصرع طالب على يد زميله بشبرا

كشفت مناظرة نيابة شمال القاهرة الكلية لجثة طالب لقى مصرعه على يد زميله داخل مقهى بعد رفض المجني عليه دفع ثمن المشاريب بمنطقة شبرا مصر بعد فوز الأخير في لعبة الدومينو، عن تفاصيل جديدة.

وتبين من المناظرة أن الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر وتوفى نتيجة إصابته بلكمة قوية في الصدر تسبب في نزيف داخلي حاد وهبوط في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود متوفى داخل مقهى بمنطقة شبرا مصر

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالب متوفى وبفحص جثته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه كان بصحبة زميله بالمدرسة داخل المقهى وقاموا بلعب الدومينو واتفقوا على أن الخاسر يدفع ثمن المشروبات وبعد انتهائهم من اللعب وخسارة المجنى عليه رفض دفع ثمن المشاريب.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين قام على إثرها المتهم بدفع المجني عليه بيده فسقط مغشيا عليه وتوفى على الفور.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.