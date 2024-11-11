مستشفى أبو كبير بالشرقية تجري 10 عمليات جراحة مناظير ناجحة

قامت الفرق الطبية بقسم مناظير الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى أبو كبير المركزي، بمحافظة الشرقية بقيادة الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور محمود عبده مشرف رئيس قسم المناظير وذلك بمشاركة الدكتور محمد الجوهري، والدكتور صهيب محمد، والدكتور إسلام عبدالرازق، والدكتورة خلود عمر، أطباء الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتورة أسماء السيد استشاري التخدير، بإشراف الدكتورة أميرة خلف مديرة المستشفى، بإجراء لستة مناظير تشمل ١٠ حالات معدة وقولون، تضمنت حالات تشخيصية وأخذ عينات من المعدة والقولون، وإجراء حالتين منظار تم استقبالهم بالمستشفى عن طريق مركز الخدمات الطارئة ١٣٧ بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، هذا بالإضافة إلى إجراء منظار ربط دوالي المريء، وكي حالة نزيف بالمعدة عن طريق جهاز الأرجون بلازما.

إجراء كافة المناظير بنجاح

وأكد المحاسب محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية وأضاف أنه تم إجراء المناظير بنجاح، وجميع الحالات بحالة جيدة ومستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية تحت إشراف الأطباء بالمستشفى.

مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال: إن ذلك يأتي بالتزامن مع فعاليات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، و«١٠٠ يوم صحة»، وفي ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

المركز الأول لعدد حالات المناظير المناظرة

مشيرًا إلى أن ذلك يعد أيضًا استكمالًا للتطور الملحوظ في وحدات مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات الصحة بالشرقية، وتأكيدًا لسلسلة نجاحات قسم المناظير بمستشفى أبو كبير المركزي، والذي حصل على المركز الأول بالنسبة لعدد حالات المناظير التي تم إجراؤها على مستوى مستشفيات الصحة بالشرقية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وحدة مناظير متقدمة

لافتًا أن القسم تم دعمه خلال الأسابيع الماضية بأحدث الأجهزة الطبية، حيث يحتوي القسم على وحدة مناظير متقدمة من ضمنها جهاز الكي بالأرجون، ويتم من خلاله إجراء أكثر من ١٠٠ حالة منظار متنوع شهريًا.

عناية الكبد والجهاز الهضمى بقوة 7اسرة

كما يضم القسم وحدة عناية الكبد والجهاز الهضمي بقوة سبعة أسرة، تحت إشراف علمي من أساتذة الكبد والجهاز الهضمي بمستشفيات الجامعة، كما تم دعم القسم بوحدة مناظير جديدة مع منظارين معدة ومنظار قولون مع جهاز أرجون بلازما، كما تم تشغيل عيادة الجهاز الهضمي والكبد لاستقبال مرضى الكبد ومتابعة حالات المناظير وذلك بالعيادات الخارجية بالمستشفى.

الدكتور جمعية يوجه الشكر لمدير الطب العلاجى

وقدم الدكتور هاني جميعة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والمشرف العام على المناظير بالمديرية، ولمديرة المستشفى وللسادة الأطباء، ولجميع القائمين على هذا العمل، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة أبو كبير والمراكز المحيطة بها.

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