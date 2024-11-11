ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بأكتوبر

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، إحدى السيدات لقيامها بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة - للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان، وضبط (المديرة المسئولة)، وعثر على (عدد من الشهادات المنسوبة للكيان فى مجالات مختلفة – دفاتر تحصيل مبالغ مالية – 4 هواتف محمول تستخدم فى إدارة نشاط الكيان)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.