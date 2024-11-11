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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام المغرب بدورة شمال إفريقيا

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

 يستعد منتخب الشباب مواليد 2005، لخوض منافسات دورة شمال أفريقيا، وهى البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر بشكل رسمي مباريات بطولة شمال أفريقيا خلال الفترة بين 14 إلى 26 نوفمبر الجاري بملاعب محافظة الإسماعيلية، بمشاركة 4 منتخبات أخرى هي المغرب وتونس والجزائر وليبيا.

ومن المقرر أن يتأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا منتخبان من منطقة شمال أفريقيا وهما بطل ووصيف البطولة التي تستضيفها مصر.

 

موعد مباراة منتخب مصر للشباب والمغرب بشمال إفريقيا 

ومن المقرر أن تنطلق اولى مباريات منتخب مصر للشباب أمام المغرب يوم 14 نوفمبر الجاري.

كما سيلعب في نفس اليوم ليبيا أمام تونس.

وتقام الجولة الثانية يوم 17 نوفمبر بلقاء تونس ضد المغرب، كما يلتقي منتخب مصر منافسه الجزائر.

وتشهد الجولة الثالثة يوم 20 من الشهر المقبل مواجهة بين منتخبي مصر وليبيا، كما يلتقي منتخبا الجزائر والمغرب.

وتقام الجولة الرابعة بمواجهتي تونس والجزائر وأيضًا المغرب ضد ليبيا يوم 23 نوفمبر المقبل.

وتنتهي منافسات البطولة يوم 26 نوفمبر المقبل بلقائي الجزائر وليبيا ومصر ضد تونس.

الفوز وديا أمام تنزانيا

وخاض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، مباراتين وديتين أمام  منتخب تنزانيا وانتهت الاولى بالتعادل السلبي والثانية بثلاثية نظيفة، في إطار تحضيراته لخوض منافسات دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

 

تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الشباب 

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالى كلا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلى ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم  ود.هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي  وعمرو سلمان واحمد ايهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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