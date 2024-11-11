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محافظات

حملة لإزالة تعد على أرض من أملاك الدولة في الدقهلية

تنفيذ إزالات بالدقهلية،
تنفيذ إزالات بالدقهلية، فيتو

 شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية حملة لإزالة تعدي على أرض من أملاك الدولة بناحية زيان بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير.
 


 ويأتى ذلك في ضوء توجيهات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبناءًا على تعليمات المحاسبة غاده الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس، بشأن رصد كافة التعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة. 

 وتم التنسيق مع أجهزة الشرطة لإزالة التعديات في المهد بموجب قرار الإزالة الفوري من الوحدة المحلية. 

 وتم إعداد نوبتجيات بمقر الوحدة المحلية ورفع درجة الاستعداد لإزالة أي تعدي في المهد على مدار ٢٤ ساعة، وقامت حملة برئاسة هشام بحبح رئيس الوحدة المحلية بالجزاير، بإزالة في المهد لتعد على أملاك الدولة بمساحة 40 مترا تقريبا من ناحية زيان، وتم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية، بوجود  عبدالنبى الشهاوى وأشرف ورفعت حسن. 

كما تم إعداد تقرير مصور يوضح نتائج الأعمال وذلك للعرض على رئيس المركز. 

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