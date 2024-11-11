متابعة المركز التكنولوجى وأعمال النظافة بكفر صقر في الشرقية

قال المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر محافظة الشرقية إنه تابع جهود فريق العمل ومتابعة أعمال النظافة بالوحدة المحلية بالهجارسة، حيث قام علاء السباعي رئيس الوحدة المحلية بالهجارسة بشن حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من جميع شوارع الوحدة المحلية.

توسعة الطريق والتمهيد أمام السيارات

وأيضا تم الانتهاء من تمهيد جميع المداخل الخاصة بالوحدة المحلية، وتوسعة الطريق والتمهيد أمام حركة المواطنين والسيارات.

رفع تراكمات القمامة بالهجارسة

تم رفع كافة التراكمات الترابية والقمامة بكافة شوارع الوحدة المحلية وتمهيد الطرق العامة والمداخل ونقل القمامة للمكان المخصص لها، وذلك وحفاظا علي البيئة يأتي ذلك في إطار متابعته للوحدات المحليه التابعة لرئاسة المركز ومتابعة الأعمال التي تقام بها.

تواجد العاملين بالمركز التكنولوجى

كما تابع رئيس مركز ومدينة كفر صقر استمرار تواجد العاملين بالمركز التكنولوجي ومتابعه تقديم الخدمه والتسجيل ومتابعة المنظومة وما يستجد من أعمال.

جميع المراكز التكنولوجية بكفر صقر

وأوضح الهادي أن جميع المراكز التكنولوجية بالمركز والوحدات المحلية التابعة تفتح أبوابها علي مدار الأسبوع لتلاقي طلبات المواطنين والعمل بانتظام علي إنجازها لخدمة أهالينا.

توجيهات المهندس المحافظ

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستمرار فى متابعة أداء والعمل بالمركز التكنولوجي بكل مركز ومدينة .