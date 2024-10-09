"التأمين الصحى بالشرقية" يتابع موقف المبادرات الرئاسية بمدارس كفر صقر

قام الدكتور محمد أبوهاشم نائب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية بتعليمات الدكتور رضا الديب المدير العام لفرع التامين الصحى بالشرقية بالمرور على مدارس أبوكبير التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية لمتابعة علاج التلاميذ طبقا لما جاء بالمبادرة الرئاسية لفحص الانيميا والسمنة والتقزم وفيروس سي وأيضا المرور على مدارس كفر صقر.

الدكتورة علا كمال

وصاحب الدكتور نائب مدير عام الفرع فى زيارته لمدارس أبوكبير الدكتورة علا كمال مدير منطقة أبو كبير حيث تم المرور على عيادة ابوكبير

الاطمئنان على تأدية الخدمة

حيث تفقد أبوهاشم جميع العيادات وباقى الاقسام للاطمئنان على تأدية الخدمة الطبية للمرضى وتواجد الطاقم الطبى والعاملين وكان فى استقباله الدكتوراحمد صبحى مدير العيادة

فريق فحص التأمين الصحى للمبادرة

تم التوجه إلى متابعة فريق فحص التامين الصحى لمبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم بمدرسة صلاح سالم الابتدائية بأبوكبير كما تم تفقد فريق الفحص لمبادرة فيروس سى بمدرسة الزهراء الاعدادية بنات بأبوكبير تم توجه بعد ذلك الى كفر صقر لمتابعة العيادة ومدارس إدارة كفر صقر التعليمية.

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