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انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

توفيق عكاشة يوجه
توفيق عكاشة يوجه رسالة تحذير للإخوان، فيتو

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة تحذيرية إلى تنظيم الإخوان المسلمين، كشف فيها عن دورهم في المرحلة المقبلة، كما وجه رسالة أخرى لبعض مذيعي قناة الجزيرة، طالبهم بحزم أمتعتهم ومغادرة القناة، كاشفًا عن دور القناة في المرحلة المقبلة.

 

توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين

 وأكد توفيق عكاشة في رسالته، التي وجهها لـ الإخوان المسلمين، أن دورهم انتهى تمامًا وإلى الأبد، كما حذر 3 مذيعين مصريين بقناة الجزيرة، طالبهم فيها بمغادرة القناة، قائلًا إن دور القناة انتهى للأبد. 
وكشف الإعلامي توفيق عكاشة عن رسالته للإخوان فقال: " بعثت برسالة منذ عام إلى تنظيم الإخوان المسلمين بأن دوركم قد انتهى تمامًا وإلى الأبد"

توفيق عكاشة يحذر المذيعين المصريين بقناة الجزيرة، فيتو
توفيق عكاشة يحذر المذيعين المصريين بقناة الجزيرة، فيتو


 كما وجه توفيق عكاشة تحذير لبعض العاملين المصريين بقناة الجزيرة قائلًا: "وبعثت بعدة رسائل إلى العاملين من مذيعين وغيرهم بـ قناة الجزيرة وهم ٣ كانوا فى القناة السادسة طنطا بنصيحتى لهم بمغادرة القناه الآن دور القناة قد انتهى إلى الأبد لأنهم مشعل نيران الكراهيه. انتهيتم"


وتابع توفيق عكاشة رسالته للإخوان فقال: "بفضل الله وحمده الذى كشفهم كنت أنا وخلعت الحذاء القديم على الهواء لهم فى قناة الفراعين وأنا المصرى المتيم بحب مصر توفيق عكاشة..."

 

رسالة توفيق عكاشة لقيادات الإخوان

 وكان توفيق عكاشة قد وجه رسالة إلى أعضاء جماعة الإخوان في عام 2022، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "لقد انتهى دوركم إلى الأبد، وسأذكر لكم الأسباب".

رسالة تحذيرية لقيادات الإخوان، فيتو
رسالة تحذيرية لقيادات الإخوان، فيتو


 وقال عكاشة في رسالته: "إلى كل أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، لقد انتهى دوركم إلى الأبد وسأذكر لكم أسباب انتهاء دوركم، وربنا سبحانه وتعالى عُرف بالعقل ولم يرَه أحد".


وأضاف عكاشة "لقد انتهى دوركم في تونس وفي ليبيا التي تحولت إلى مقبرة لكم، وانتهى دوركم في السودان والمغرب وسوريا؛ بل تحولت إلى مقبرة لكم، كما انتهى دوركم في اليمن أحد أهم معاقلكم، وعليكم مراجعة وضعكم في ألمانيا وإنجلترا والتغير الذي حدث في معاملة هذه الدول لكم".

 

رسالة عكاشة للإخوان انتهى دوركم

 ووجه عكاشة رسالة لجماعة الإخوان قائلًا: "انتهى دوركم الذي قمتم به بامتياز منذ نشأتكم سنة ١٩٢٨ في الإسماعيلية، كما انتهى دور كل التنظيمات السرية الإسلامية التي خرجت من تحت عباءتكم في كل مكان؛ من أفغانستان إلى المغرب، كما ذكرت لكم، وانتهى دور الوجه الآخر لكم تمامًا، والأيام القادمة تؤكد لكم صدق رسالتي، لأن الخريطة السياسية القادمة للعالم شطب منها اسم جماعة الإخوان المسلمين، وكل مَن خرج من تحتكم، ولست أنتم فقط بل وكل مَن اتخذ من دينه الرباني أداة لمحاربة الأديان الربانية الأخرى".

الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو
الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو


 وقال عكاشة في رسالته للإخوان: "لقد أسهمتم مساهمة كبرى في ترسيخ الخريطة السياسية للقرن العشرين، ووصل من خلالكم مجلس إدارة العالم لتحقيق أهدافه تمامًا، وعليكم التوقف أمام نقل عدد كبير من تنظيماتكم إلى أوكرانيا؛ لإبادتها، ومن قبل سوريا وليبيا واليمن والسودان؛ لذلك كتبت رسالتي هذه إليكم، وهي الأولى والأخيرة، والله شاهد، وهو خير الشاهدين أني أذكر لكم الحق والصدق، وتمنياتي لكم بالفهم والاستيعاب".
واختتم عكاشة رسالته فقال: "أقسم بالله الواحد الأحد على صدق كلامي لكم، كما انتهى دوركم تمامًا في مصر مسقط رأسكم".
 

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