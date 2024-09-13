تجديد حبس متهم في قضية "تحالف الأمل" 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس متهم بتمويل أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًّا بتحالف الأمل لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق.

والمتهم هو: قاسم. م.



كانت البداية بتمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمل مسمى “تحالف الأمل” التي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.

وكشفت معلومات الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الاثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل والاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين وعلي بطيخ والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور.