إقبال كبير على منافذ المنصورة لشراء البيض بأسعار مخفضة (صور)

يشهد المعرض الدائم لبيع السلع بحي غرب المنصورة إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع بأسعار مخفضة،وخاصة البيض الذي بلغ سعر الكرتونه منه 145 جنيها.

وتابع أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة مع إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف، لمتابعة مدى التزام العارضين بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وجديرا بالذكر وفر المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية كرتونة البيض التركي بسعـر ١٤٥ جنيها.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن متابعة مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

وخلال المتابعة استمع لآراء المواطنين بداخل معرض محافظة الدقهلية الدائم للسلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف بنطاق حى غرب المنصورة ومدى جودة المنتجات والأسعار المطروحة، وقد أعرب المواطنون بداخل المعرض عن جودة المنتجات والأسعار.