قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

تحولت عشبة المتة مشروبا شعبية لدى أهالي بلاد الشام، وذلك على الرغم من أن موطنها الأصلي في أمريكا الجنوبية.

عشبة المتة مشروبا شعبية لدى أهالي بلاد الشام

تمكنت عشبة المتة المجففة والمطحونة، من صنع تراثها الخاص خلال زمن قصير، فصار لها معداتها وأسلوب إعدادها وطقوسها الاجتماعية.

وهي عشبة جاء بها المهاجرون العرب العائدون أوائل القرن العشرين، من الأرجنتين والأوروغواي وبارغواي والبرازيل، لتصبح المشروب المفضل لدى مناطق واسعة في سوريا ولبنان، بعد أن أضافوا إليها الأعشاب المحلية، واجتهدوا في أسلوب تقديمها وتجهيزها.

وتنتشر المتة في مناطق القلمون بريف دمشق، وفي السويداء وريف درعا وريف حمص الغربي والسلمية والغاب في ريف حماة، وفي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، كما تنتشر في العديد من المناطق اللبنانية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ