الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام
هناك العديد من عادات الزواج الغريبة، والتي تختلف حسب المنطقة، وفي بلاد الشام (سوريا ولبنان فلسطين والأردن) هناك أسطورة شعبية تقول إذا أرادت الفتاة الزواج عليها االاستلقاء داخل صندوق مفروش بحبات الزيتون الطازج في موسم القطاف والدعاء.
عادة غريبة للزواج في بلاد الشام
وذكرت تقارير إعلامية، أن النساء في مناطق زراعة الزيتون، مثل حمص السورية، يعتقدون أن بناتهنّ المتأخرات بالزواج، لابد أن يتمددن داخل الصندوق فوق حبات الزيتون، ثم تدور الأم حوله وهي تدعو بعدد الحبات المفروشة تحت ابنتها بأن تتزوج ابنتها قريبا.
و يرجع ذل إلى مكانة شجرة الزيتون الكبيرة في تراث بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين، فالناس يتعاملون مع الزيتون وزيته كإكسير للحياة وشفاء الأمراض، والخلاص من النحس وجلب الحظ.
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