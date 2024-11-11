الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

جهاز انذار مبكر،
جهاز انذار مبكر، فيتو

تلقى مركز قيادة الدفاع الجوي المشترك لأمريكا الشمالية "نوراد" الواقع في ولاية كولورادو فجر 9 نوفمبر 1979 ، إشارات أظهرت ما اعتقد أنها ضربة نووية صاروخية سوفيتية هائلة الحجم على الأراضي الأمريكية.

وشاهد العسكريون الأمريكيون على شاشات أجهزة رصدها 2200 رأس حربي سوفيتي منطلقة في اتجاه الولايات المتحدة، هؤلاء ظنوا أن الضربة الاستباقية السوفيتية التي كانوا يتخوفون منها قد انطلقت بالفعل.

الإنذارات بهجوم صاروخي نووي سوفيتي

الإنذارات بهجوم صاروخي نووي سوفيتي ضخم ظهرت أيضًا في المواقع المتصلة بنظام القيادة والسيطرة العسكري العالمي المعروف باسم ويميكس. هذه المنظومة كانت تعتبر العقل الإلكتروني المتطور للقوات المسلحة الأمريكية، الذي يربط المراكز الدفاعية الاستراتيجية الأمريكية البعيدة ويسترشد بيانات من الأقمار الصناعية والرادارات المحيطة.

منظومة ويميكس كانت وقتها متطورة للغاية إلى درجة أنها كانت تتمتع بسلطة آلية لإصدار أوامر من جانب واحد للتحضير للحرب، بما في ذلك رفع مستوى الاستنفار وإطلاق القاذفات الاستراتيجية في الأجواء.

 ألفي صاروخ باليستي أمريكي في حالة تأهب

وتناقلت مراكز القيادة الأمريكية المختلفة البيانات عن هذا الهجوم، وجرى وضع حوالي ألفي صاروخ باليستي أمريكي في حالة تأهب، وأقلعت 10 طائرات اعتراضية في الجو.

زبيجنيو بريجنسكي مستشار الرئيس الأمريكي جيمي كارتر حينها كان أول من أُبلغ بالتحذير من الهجوم النووي الخطير.

وكتب في مذكراته التي صدرت في عام 2011  واصفًا هذا الموقف المرعب قائلًا: "إذا كان هذا صحيحًا، فسوف يتوقف وجودي في غضون نصف ساعة أنا وأحبائي وواشنطن وجزء كبير من أمريكا. أردت أن أتأكد من أننا لن نموت وحدنا".

وذكرت تقارير  وقتها أن "طائرة يوم القيامة" المخصصة للرئيس الأمريكي والقيادة العليا في حالة نشوب حرب نووية، أقلعت وطارت في الجو من دون الرئيس جيمي كارتر، لأنهم وقتها لم يعثروا عليه.

 خطأ في نظام الإنذار المبكر 

بعد ست دقائق من انطلاق هذا الإنذار المرعب، أبلغ بريجنسكي في المكالمة الثالثة بأن الخبراء يشتبهون في وجود خطأ ما في هذه الإنذارات. وتبين بالخصوص أن أنظمة الإنذار المبكر الأمريكية التي تقيس أدق النشاطات الزلزالية التي يتم تسجيلها في العادة عند إطلاق الصواريخ الباليستية، لم تبلغ عن أي شيء من هذا القبيل.

وأجريت عمليات فحص إضافية للمنظومة التي أطلقت التحذيرات بالهجوم النووي السوفيتي، واتضح أن الإنذار كان خاطئا، وأن السبب في ذلك يعود إلى إدخال ضابط برتبة مقدم في مركز قيادة الدفاع الجوي المشترك لأمريكا الشمالية "نوراد" برنامجًا يحاكي عملية إطلاق صواريخ سوفيتية. والمنظومة لم تميز هذه اللعبة عن الهجوم الحقيقي وأطلقت الإنذار.

في النهاية، تنفس القادة الأمريكيون الصعداء، فيما لم يصدر وقتها رد فعل رسمي سوفيتي، إلا أن معلومات أرشيف الأمن القومي الأمريكي أفادت بأن الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف، بعث وقتها برسالة سرية إلى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر أعرب فيها عن القلق بشأن الحادث، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات  محفوفة بمخاطر كبيرة.

حيلة أمريكية لتولي هاريس رئاسة أمريكا قبل تنصيب ترامب

حضر وفود العالم وغاب أصحاب الشأن، نهاية اليوم الأول من محادثات السلام بشأن السودان في جنيف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

الأراضي الأمريكية الولايات المتحدة الأقمار الصناعية

مواد متعلقة

ابتكار جديد، تخزين البيانات الرقمية في الحمض النووي

هل تقصف إسرائيل نووي إيران؟ وزير الدفاع يرد

وكالة الطاقة الذرية تحذر من خطر نووي بسبب محطة زابوريجيا

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

5 نصائح من الكهرباء لنقل ملكية العدادات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

الأهلي يمنح وسام أبو علي وعدًا بتعديل عقده ماليًا

حيلة أمريكية لتولي هاريس رئاسة أمريكا قبل تنصيب ترامب

قائمة القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض، السيسي وتميم وبشار الأبرز

بمشاركة السيسي، كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الإسلامية بالرياض

منوعات

المزيد

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

الفئات المسموح لها باستلام التابلت من الطلاب والمعلمين وفقا للنظام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

دار الإفتاء توضح كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads