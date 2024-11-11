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رياضة

الدوري الإنجليزي، ليفربول الأكثر فوزًا والأقل خسارة بعد الجولة الـ11

ليفربول
ليفربول

الدوري الإنجليزي، يعد فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح الأكثر تحقيقًا للفوز في البريميرليج بعد إنتهاء الجولة الـ 11.

 

ونجح الريدز في الفوز في 9 مباريات من أصل 11 مباراة ويليه مانشستر سيتي بعدد 7 انتصارات حتى الآن.

 

كما يعد ليفربول أقل الفرق تعرضًا للخسارة في الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة في مباراة واحدة بعد مرور 11 جولة.

 

وعلى صعيد متصل واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 11 من البريميرليج.

وارتفع الفارق بين ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية إلى 5 نقاط بعد تعثر المان سيتي أمام برايتون في الجولة الـ11 بالخسارة 2-1.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11

1. ليفربول 28 نقطة
2. مانشستر سيتي 23 نقطة
3. تشيلسي 19 نقطة
4. آرسنال 19 نقطة
5. نوتينغهام فورست 19 نقطة
6. برايتون 19 نقطة
7. فولهام 18 نقطة
8. نيوكاسل يونايتد 18 نقطة
9. أستون فيلا 18 نقطة
10. توتنهام هوتسبير 16 نقطة
11. برينتفورد 16 نقطة
12. بورنموث 15 نقطة
13. مانشستر يونايتد 15 نقطة
14. وست هام يونايتد 12 نقطة
15. ليستر سيتي 10 نقاط
16. إيفرتون 10 نقاط
17. إبسويتش تاون 8 نقاط
18. كريستال بالاس 7 نقاط
19. وولفرهامبتون 6 نقاط
20. ساوثهامتون 4 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

 

نتائج الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام 0-0 إيفرتون  

 برينتفورد 3-2  بورنموث

كريستال بالاس 0-2 فولهام 

وولفرهامبتون 2-0 ساوثهامبتون  

برايتون 2-1 مانشستر سيتي  

ليفربول  2-0 أستون فيلا 

مانشستر يونايتد  3-0  ليستر سيتي 

نوتنجهام فورست 1-3  نيوكاسل يونايتد  

توتنهام  1-2 إبسويتش تاون 

تشيلسي 1-1  آرسنال 

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