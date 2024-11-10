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محافظات

محافظ الدقهلية يقود حملة ليلية لرفع الإشغالات بشوارع المنصورة (صور)

حملة ليلي لمحافظ
حملة ليلي لمحافظ الدقهلية، فيتو

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملة ليلية اليوم الأحد لإزالة الإشغالات بشارع بورسعيد والشوارع المحيطة بحي غرب المنصورة.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حي غرب بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وأكد "مرزوق " خلال الجولة على رئيس حي غرب ومدير الشبكة الوطنية بمتابعة منع عودة الإشغالات مرة أخرى وإعادة الانضباط للشارع.

كذلك وجه بتكثيف حملات المتابعة اليومية، وحظر انتظار السيارات في محاور الطرق والأماكن الغير مخصصة للانتظار بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لحي غرب وشرطة المرافق والمرور.

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