أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2024 خلال التعاملات المسائية

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3222 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30080 جنيها.

تخفيض اسعار الفائدة

وكشف مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأسباب الحقيقية وراء التوجه نحو خفض الفائدة فى اجتماع الخميس الماضي.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان، عقب اجتماعها الذي استمر يومين إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".

وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل، بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4.50 % و4.75 %، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.