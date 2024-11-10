الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2024 خلال التعاملات المسائية

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3222 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30080 جنيها.

تخفيض اسعار الفائدة

وكشف مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأسباب الحقيقية وراء التوجه نحو خفض الفائدة فى اجتماع الخميس الماضي.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان، عقب اجتماعها الذي استمر يومين إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".

وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل، بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4.50 % و4.75 %، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

الأرصاد: تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح مع الريدز

مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

سعر جرام الذهب الأحد في الصاغة 10 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قواعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads