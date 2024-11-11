وكيلة صحة دمياط تتفقد وحدتي الجبايلة وقسم ثالث

قامت الدكتورة أماني القرش وكيل مديرية الصحة بدمياط بمرور على وحدة الجبايلة بمركز كفر البطيخ، حيث تابعت تواجد الأطقم الطبية على رأس العمل بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتفقدت أقسام الاستقبال والطوارئ وباقي الأقسام الداخلية.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور على المنشآت الصحية بدمياط في إطار تطوير الخدمات الصحية والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وكيل مديرية الصحة بدمياط تقوم بمرور على وحدة الجبايلة بمركز كفر البطيخ



وتم الوقوف على السلبيات والتي تم تلافيها اثناء المرور وعلى رأس العمل.

واستكملت الدكتورة أماني القرش جولتها المرورية بمرور مفاجئ على مركز صحة قسم ثالث.

حيث تفقدت “القرش” جميع الأقسام وتابعت الانضباط الإداري بالمركز وتواجد الأطباء وأفراد التمريض، بالإضافة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.