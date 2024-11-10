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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 11 - 11- 2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة  نهارا  على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 - 11 - 2024

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها


الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس  ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

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