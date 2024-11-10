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حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الإثنين 11-11-2024

حالة الطقس غدًا بمحافظة
حالة الطقس غدًا بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين طقسا معتدلا نهارًا، باردا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 24 نهارًا  و16 درجة  ليلا.

حالة الطقس غدًا بالقاهرة 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة  نهارا  على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.
 

الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا


ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس  ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية

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