مقتبس من أحداث واقعية، مخرج Squid Game: الموسم الثاني أكثر "جنونًا"

قال مخرج مسلسل Squid Game هوانج دوك هيوك أون الموسم الثاني من الدراما الكورية سيكون أكثر جنونًا، وأتي هذا في المؤتمر الصحفي الذي أقامه فريق عمل الجزء الثاني بمدينة لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة عقب عرض الإعلان التشويقي له، الذي من المقرر عرضه فى 26 ديسمبر المقبل على منصة NETFLIX.

وتحدث المخرج Hwang Dong-hyuk والممثل Lee Jung-jae عن التطورات التي تنتظر الجمهور في المسلسل الأكثر انتظارًا لعام 2024، فأكد هونج أنه أراد التركيز على مفهوم الاختيارات وتأثيرها على حياة كلًا منا كبشر، وكشف أن اللاعبين في الموسم الثاني سيتعين عليهم ارتداء شارات X وO على بدلاتهم الرياضية للإعلان عن قراراتهم بشأن مسألة مثيرة للانقسام وغامضة للغاية.

فقال: "يتعين علينا توخي الحذر عند اتخاذ الخيارات، وعلينا قبول عواقبها، أردت أيضًا أن أروي قصة كيف أن الخيارات المختلفة التي نتخذها تخلق صراعات وانقسامات مختلفة. أردت التحدث عن كيفية تحديد الخيارات التي نتخذها للجانب الذي ننتهي إليه."

وأضاف المخرج: "الموسم الثاني من Squid Game مجنون، العالم الحالي مجنون، وهذا الموسم أكثر جنونًا من الأول لأنه مبني على العالم كما نعيش فيه الآن".

الممثل Lee Jung-jae يكشف أسرار شخصيته بـ Squid Game

الممثل Lee Jung-jae، فيتو

بينما كشف الممثل Lee Jung-jae العديد من الأسرار لشخصيته Gi-hun والتطورات التي حدثت له بعد الصراعات والمشاهد المؤلمة التي واجهته الموسم الأول، فقال: "الطريقة التي يُرى بها Gi-hun في الموسم الأول والحالة التي قد تراه بها في الموسم الثاني مختلفة تمامًا".

والذي وافقه عليه المخرج هوانج، وأضاف: "هناك شيء بداخله قد تحطم، لقد مر جي هون بالعديد من الأشياء - وشهد العديد من الوفيات - حتى أنه لم يعد كما كان من قبل، ويدفعه التحول الذي لا يمحى إلى المنافسة في Squid Game مرة أخرى في الموسم الثاني ومواصلة رحلته".

ومع ذلك، وعد الممثل لي بأن المشاهد سيستطيع رؤية ومضات من جوانب جي هون المتفائلة بالموسم الأول، فقال: “أردت حقًا أن أحقق العدالة لهذا الجزء من الشخصيته”.

وأكد لي أنه اعتمد على العديد من جوانب شخصيته على فكرة الضمير الإنساني، فقال: "فمن أجل أن نطلق على أنفسنا مواطنين أو بشرًا صالحين، يتعين علينا حقًا أن نكون صادقين مع ضميرنا. وعندما لا نكون كذلك، يجب أن نكون قادرين على الشعور بالخجل"، وأضاف: "عندما كنت أصور الموسم الثاني وأقوم بمراقبة كل تلك المشاهد - لعب الألعاب التي كانت أشبه بالحرب - سألت نفسي، هل يعمل ضميري كجي هون؟ ".

الإعلان التشويقي لمسلسل Squid Game الجزء الثاني

أعطى المقطع الدعائي التشويقي للموسم الثاني من Squid Game للمعجبين نظرة مألوفة على Gi-hun (Lee Jung-jae): في الثواني القليلة الأولى، يحدق في فوهة كاميرا Squid Game، ويخبره صوت "ابتسم!" عندما تلقى Gi-hun نفس الإشارة في الموسم الأول، ابتسم، متحمسًا لأي شيء قد يأتي بعد ذلك. لكن في الموسم الثاني، يعرف أن الوحشية تنتظره، لذلك يحدق Player 456 في العدسة التي أشرقت من خلالها ذات يوم، دون أن يرمش وبتصميم.