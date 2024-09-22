شبح الفشل يهدد الجزء الثاني من Squid Game بسبب كراهية الجمهور لأبطاله

يتساءل العديد من رواد التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما الكورية فى العالم عن مصير الجزء الثاني من مسلسل Squid Game بعد موجات الكراهية الكبيرة التي حظي بها أبطال العمل فى الفترة الأخيرة بسبب الجدل والقضاية العديدة ضدهم، حيث يقابلون هجوما من كلا الجانبين الكوري والعالمي.

ويقابل الممثل Lee Jin Wook هجوم كبير بسبب تورطه فى قضية اغتصاب التي اتهمته بها حبيبته السابقة ولكنها لم تستطيع إثبات الواقعة أمام المحكمة، وحتى بعد أن حكم بأنه غير مذنب، فيقول عدد من المنتقدون إنها تبعث برسالة مثيرة للقلق إلى الناجين وتلوث التقدم الذي أحرزته حركة #MeToo النسوية ضد الرجال بكوريا الشمالية.

بينما يواجه الجانب الغربي من معجبي الدراما الكورية إلى Lee Jung Jae وهذا لأنه سبق وصرح بتعليقات معادية للشذوذ الجنسي والمغني T.O.P بسبب قضية المخدرات والممثل Lee Byung Hin كالعادة بسبب شائعات خيانته لزوجته.