الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شبح الفشل يهدد الجزء الثاني من Squid Game بسبب كراهية الجمهور لأبطاله

Squid Game، فيتو
Squid Game، فيتو

يتساءل العديد من رواد التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما الكورية فى العالم عن مصير الجزء الثاني من مسلسل Squid Game بعد موجات الكراهية الكبيرة التي حظي بها أبطال العمل فى الفترة الأخيرة بسبب الجدل والقضاية العديدة ضدهم، حيث يقابلون هجوما من كلا الجانبين الكوري والعالمي.

ويقابل الممثل Lee Jin Wook هجوم كبير بسبب تورطه فى قضية اغتصاب التي اتهمته بها حبيبته السابقة ولكنها لم تستطيع إثبات الواقعة أمام المحكمة، وحتى بعد أن حكم بأنه غير مذنب، فيقول عدد من المنتقدون إنها تبعث برسالة مثيرة للقلق إلى الناجين وتلوث التقدم الذي أحرزته حركة #MeToo النسوية ضد الرجال بكوريا الشمالية.

بينما  يواجه الجانب الغربي من معجبي الدراما الكورية إلى Lee Jung Jae وهذا لأنه سبق وصرح بتعليقات معادية للشذوذ الجنسي والمغني T.O.P بسبب قضية المخدرات والممثل Lee Byung Hin كالعادة بسبب شائعات خيانته لزوجته.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدراما الكورية squid game مسلسل Squid Game Lee Jung Jae Lee Jin Wook

الأكثر قراءة

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

نفس تصميم الجزيرة الإماراتي، الانتقادات تنهال على قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات لاتهامه في قضية شيكات

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

أسعار الأسماك اليوم الأحد، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

مفاجأة، منتخب مصر مهدد بعدم المشاركة في كأس العالم 2026 لهذا السبب

منوعات

المزيد

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

المزيد

خدمات

المزيد

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، ثابت بن قيس "خطيب الأنصار"

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

المزيد
الجريدة الرسمية