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رياضة

إبراهيم حسن: نشكر وزير الطيران على التعاون لإنهاء سفر المنتخب على متن طائرة خاصة

إبراهيم حسن، فيتو
إبراهيم حسن، فيتو

وجه  إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، الشكر للدكتور سامح  الحفني وزير الطيران المدني، على التعاون والجهد المبذول من جانبه لتسهيل وإنهاء  الإجراءات الخاصة بسفر بعثة المنتخب الوطني خلال رحلته إلى كاب فيردي لمواجهتها يوم ١٥ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب. 

وأضاف إبراهيم حسن أن وزير الطيران الدكتور سامح  الحفني لم يتوان في المساعدة وتسهيل مهمة سفر المنتخب في رحلاته السابقة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة. 

غيابات مؤثرة في قائمة منتخب مصر

وشهدت قائمة منتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام حسن ثمانية غيابات مؤثرة عن معسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتين أمام كاب فيردي وبتسوانا في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥. 

وجاءت الغيابات كالتالي:

محمد عبد المنعم 
رامي ربيعة
ياسر إبراهيم 
خالد صبحي 
محمد هاني 
أحمد سيد زيزو 

بالإضافة إلى الإيقاف للثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية للحصول على إنذارين على أن يشارك الثنائي في مباراة بتسوانا المقبلة. 

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منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حسن وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني

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