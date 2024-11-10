الجيزة تكثف حملاتها لمراقبة سيارات الميكروباص على خطوط الجامعة وفيصل (فيديو)

شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة بالتعاون مع جهاز السرفيس لضبط المخالفات في خطوط سيارات الميكروباص التي تربط بين مناطق الجامعة وفيصل.

وتهدف هذه الحملة إلى التأكد من التزام سائقي الميكروباص بالأجرة المحددة وعدم تقسيم المسافات، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم، كما تسعى الحملة إلى ضبط أي مخالفات مرورية أو فنية في السيارات، وضبط السائقين الذين لا يحملون التراخيص اللازمة.

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وخلال هذه الحملات، يقوم مفتشو جهاز السرفيس بالتحدث مع الركاب لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، والتأكد من عدم تعرضهم لأي استغلال أو مضايقات من قبل السائقين. كما يتم فحص السيارات للتأكد من صلاحيتها للعمل، والتأكد من وجود جميع المستندات المطلوبة.

وفي حالة ضبط أي مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الرخصة أو حجز السيارة.

الجيزة تؤكد على استمرار الحملات

وأكدت محافظة الجيزة على استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية النقل العام، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.