الأحد 10 نوفمبر 2024
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رياضة

منتخب مصر ينشر برنامجه بمعسكر نوفمبر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر، نشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر الوطني برنامج الفريق، خلال معسكره بأجندة نوفمبر الجاري، لخوض مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

برنامج منتخب مصر بمعسكر نوفمبر الجاري

وتضمن البرنامج الذي نشره الحساب الرسمي لمنتخب مصر انطلاق معسكر الفريق اليوم الأحد 10 نوفمبر. 

وحدد موعد السفر إلى كاب فيردي لمواجهة منتخبها يوم 13 نوفمبر الجاري، وخوض مباراة كاب فيردي يوم 15 نوفمبر على ملعبها، ثم العودة إلى مصر يوم 16 نوفمبر، والانتظام في معسكر مغلق بالقاهرة، ثم ينتهي تجمع الفريق بخوض مباراة بوتسوانا بالقاهرة يوم 19 نوفمبر.

برنامج منتخب مصر بمعسكر نوفمبر، فيتو
برنامج منتخب مصر بمعسكر نوفمبر، فيتو

إبراهيم حسن يشكر وزير الطيران

في سياق آخر، وجه إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، الشكر للدكتور سامح  الحفني وزير الطيران المدني، على التعاون والجهد المبذول من جانبه لتسهيل وإنهاء  الإجراءات الخاصة بسفر بعثة المنتخب الوطني خلال رحلته إلى كاب فيردي لمواجهتها يوم ١٥ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب. 

وأضاف إبراهيم حسن أن وزير الطيران الدكتور سامح  الحفني لم يتوان في المساعدة وتسهيل مهمة سفر المنتخب في رحلاته السابقة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة. 

 

غيابات مؤثرة في قائمة منتخب مصر

وشهدت قائمة منتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام حسن ثمانية غيابات مؤثرة عن معسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتين أمام كاب فيردي وبتسوانا في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥. 

وجاءت الغيابات كالتالي:

محمد عبد المنعم 
رامي ربيعة
ياسر إبراهيم 
خالد صبحي 
محمد هاني 
أحمد سيد زيزو 

بالإضافة إلى الإيقاف للثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية للحصول على إنذارين على أن يشارك الثنائي في مباراة بتسوانا المقبلة. 

 

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