انطلاق معسكر منتخب مصر غدًا استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا

منتخب مصر، أكد الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر المنتخب في الواحدة ظهر غدًا الأحد ١٠ نوفمبر، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما يومي ١٥ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر

اضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيسافر ظهر يوم ١٣ نوفمبر الي كاب فيردي لمواجهتها يوم ١٥ ثم العودة يوم ١٦ للاستعداد لمباراة بتسوانا المقرر لها ١٩ نوفمبر الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وكانت فيتو انفردت بتاريخ 28 أكتوبر الماضي بموعد انطلاق معسكر منتخب مصر إستعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

طالع الخبر: موعد معسكر منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة الفريق إستعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر الوطني، فيتو

قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب مصر وهم:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفي شوبير

أحمد رمضان بيكهام

حسام عبد المجيد

حمدي فتحي

محمد أحمد ربيعه

محمد حمدي

احمد نبيل كوكا

احمد عيد

محمد شحاته

محمود صابر

عمر كمال

مروان عطية

محمود حسن تريزيجيه

نبيل عماد دونجا

ناصر ماهر

مصطفي فتحي

طاهر محمد طاهر

عمر مرموش

إبراهيم عادل

محمود عبد الحفيظ زلاكا

مصطفي محمد

أسامة فيصل

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.