الأحد 10 نوفمبر 2024
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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق "الصف - حلوان"

إصابة 4 أشخاص في
إصابة 4 أشخاص في حادث بالجيزة،فيتو

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق الصف حلوان  الرئيسي  بين تروسيكل ودراجة نارية، وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث التصادم.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام دراجة نارية وتروسيكل بالطريق الرئيسي الصف حلوان، وأسفر الحادث عن وقوع مصابين وتم نقلهم  إلى مستشفى الصف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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حادث تصادم على طريق الصف حلوان مدير أمن الجيزة تروسيكل ودراجة نارية

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